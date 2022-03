Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

A soli cinque episodi dal debutto dello scorso 6 febbraio, la rete americana STARZ ha già rinnovato la serie TV Power Book IV: Force per una seconda stagione.

Il veloce rinnovo è arrivato grazie al grande successo che ha ottenuto negli USA. Il primo episodio ha collezionato 3,3 milioni di visualizzazioni tra canale lineare e la piattaforma streaming StarzPlay, diventando la premiere più seguita nella storia della rete americana.

Jeffrey Hirsch, Presidente e CEO di STARZ, ha affermato:

"I fan hanno atteso con impazienza il ritorno di Joseph nei panni dell'iconico Tommy Egan e dal debutto da record dello show, è stato subito chiaro che volevano vedere un'altra stagione del protagonista alla conquista di questa nuova città. Siamo entusiasti di riavere Joseph nell'universo Power e di espandere questo universo con un nuovo ventaglio di personaggi portati in vita dal nostro fantastico cast".

STARZ inoltre ha comunicato che la seconda stagione avrà un nuovo showrunner. Gary Lennon (Euphoria) che era già stato produttore della serie originale, succederà al creatore del progetto Robert Munic.

Terzo spin-off dell'acclamato crime drama Power, lo show è incentrato su Tommy Egan (Joseph Sikora), il braccio destro di Ghost che, dopo la morte di quest'ultimo, taglia i ponti con New York lasciandosela per sempre alle spalle. Decide di fare una deviazione a Chicago per chiudere una vecchia ferita che lo perseguita da decenni. Quella che doveva essere una breve sosta si trasforma in un viaggio nel labirinto di segreti di famiglia e bugie che Tommy pensava fossero sepolte da tempo. Tommy si ritrova rapidamente nel giro della droga di Chicago, inserendosi tra le due più potenti bande della città.

Nel cast, oltre a Sikora, sono presenti Isaac Keys, Lili Simmons, Gabrielle Ryan, Shane Harper, Kris D. Lofton (Empire), Anthony Fleming III (Prison Break), Lucien Cambric (Chicago P.D.) e Tommy Flanagan (Sons of Anarchy).

Power Book IV: Force è disponibile su StarzPlay.

Fonte: Variety