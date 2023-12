Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 29 novembre 2023

L'entusiasmo è alle stelle per Power Book III: Raising Kanan, che si assicura il rinnovo per la quarta stagione: STARZ, fiduciosa nel prossimo capitolo, ha dato il via libera a un nuovo lotto di episodi ancor prima della première del terzo. Questo rinnovo anticipato segnala un forte impegno nei confronti della serie TV e un riconoscimento della sua crescente popolarità.

A New York la produzione dei nuovi episodi è già in pieno svolgimento. L'industria televisiva, forse lasciandosi alle spalle le ombre degli scioperi di attori e sceneggiatori, sta cogliendo l'occasione per rivitalizzare grandi progetti, puntando a un forte ritorno nel 2024. Degno di nota è soprattutto l'investimento di STARZ nel franchise guidato da Curtis "50 Cent" Jackson. Raising Kanan, una componente fondamentale del vasto impero televisivo di Jackson, continua ad affascinare il pubblico con la sua narrativa avvincente.

Kathryn Busby, presidente della programmazione originale di STARZ, ha espresso il suo entusiasmo per l'avanzamento dello spettacolo:

“Siamo entusiasti di continuare la storia di Kanan Stark. I fan sono rimasti profondamente coinvolti dal viaggio del personaggio, dalla sua adolescenza al famigerato cattivo che hanno incontrato per la prima volta in Power. Gli intensi conflitti tra Raq e Kanan nella prossima stagione sono destinati a creare una narrazione avvincente, che senza dubbio lascerà gli spettatori a desiderarne di più".

Power Book III: Raising Kanan è disponibile in streaming su MGM+, a cui si può accedere tramite Prime Video.

Fonte: Comic Book