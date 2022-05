Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 24 minuti fa

STARZ ha svelato la data di uscita insieme ad un primo teaser trailer della seconda stagione della serie TV Power Book III: Raising Kanan.

Prequel e secondo spin-off di Power, creato da Sascha Penn, lo show statunitense drammatico, è stata presentato in anteprima il 18 luglio 2021.

Ambientata all'inizio degli anni '90, la serie TV racconta la storia delle origini del personaggio di Kanan Stark (qui a sedici anni) interpretato da Mekai Curtis e la sua entrata nel giro del crimine organizzato attraverso la madre, la regina della droga, Raquel Thomas (Patina Miller).

Nella seconda stagione, si vedrà come la ricerca del potere di Raquel influenzerà Kanan e i suoi fratelli, Marvin (London Brown) e Lou Lou (Malcolm Mays).

Curtis ha dichiarato:

"La famiglia sarà il focus di questa stagione. Ci saranno delle conseguenze alle azioni precedentemente effettuate. Sebbene Raquel e il suo impero stiano prosperando, le cose diventeranno più complicate. La famiglia si trova in uno spazio completamente nuovo e in una dinamica diversa ora, quindi sono loro a navigare e capire dove possono fare un passo, dove non possono fare un passo. Succedono molte cose complicate, sarà selvaggio".

La prima di Power Book III: Raising Kanan 2 avverrà il 14 agosto. Nuovi episodi della serie TV andranno in onda ogni domenica su STARZ e sulla piattaforma STARZPLAY.

Fonte: TVLine