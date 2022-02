Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La serie TV sequel Power Book II: Ghost è nata dopo la conclusione del progetto originale creato da Courtney A. Kemp e Curtis “50 Cent” Jackson, appartenente al cosiddetto Universo Power.

Si è conclusa domenica 6 febbraio su Starzplay la programmazione del secondo capitolo della serie spin-off di Power, sottolineando che non c'è posto in questo mondo peri virtuosi.

Ezekiel "Zeke" Cross è stato assassinato a sangue freddo da Lorenzo Tejada (Berto Colon) in un caso di identità sbagliata mentre Zeke saliva i gradini di un jet privato per scappare, dopo il dramma seguito dalla rivelazione che sua zia Monet (Mary J. Blige) era davvero la sua madre naturale.

L’attore Daniel Bellomy, che interpreta Zeke, ha spiegato il finale di stagione:

"Questa stagione era incentrata sul sacrificio, e non sorprende che Ezekiel Cross si sia ridotto a questo. Mentre la storia va avanti, la domanda è: il sacrificio della sua vita sarà vano? Quanti altri del nostro popolo devono essere uccisi a causa della testardaggine e dell'avidità? Monet cambierà mai? Dirà la verità? Le cose cambieranno o semplicemente diventeranno estremamente più malvagie? Questa è la realtà che vive Zeke anche se aveva le sue speranze, i suoi sogni e il suo futuro, in questo mondo e in questo universo, ha dovuto fare i conti con la cruda realtà".

Bellomy inoltre crede che zia Monet non sarebbe stata mai accogliente con Zeke e, in realtà, si sente liberata dalla sua morte. Questo è proprio il caso di un ragazzo che paga per i peccati dei suoi genitori.

"Questo è un mondo in cui gli innocenti non possono sopravvivere. Zeke è stato reso schiavo della sua famiglia, ha pagato lui le scelte e gli atteggiamenti di Monet".

La morte di Zeke è stata una sorpresa scioccante per Bellomy, che non ha conosciuto il destino del personaggio fino alla fine della stagione:

"Di solito, quando il viaggio di un personaggio sta volgendo al termine in questa serie TV, te lo raccontano a metà dell'episodio precedente. La forza e il gioco di questo show si basa anche su questo. Ho avuto un'esperienza straordinaria lavorando qui e sono incredibilmente grato di aver intrapreso questo viaggio con Zeke, che mi ha dato così tanto".

Prima ancora della sua conclusione negli USA, la rete STARZ ha annunciato il rinnovo per una terza stagione di Power Book II: Ghost!

