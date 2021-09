Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Tariq pagherà un prezzo esorbitante per proteggere la sua famiglia nella seconda stagione di Power Book II: Ghost, che ha adesso una data di uscita ufficiale - e un teaser trailer.

Il dramma spin-off verrà rilasciato il 21 novembre su Starz negli Stati Uniti e in Canada, e andrà in onda il giorno dopo su Starzplay in Europa, America Latina e Giappone.

Prodotto da Courtney A. Kemp e Curtis “50 Cent” Jackson, la seconda stagione di Power Book II: Ghost vede Tariq St. Patrick (Michael Rainey Jr.) ancora in fuga da un'eredità che lo perseguita. Costretto a scelte molto difficili, Tariq si ritrova ad allontanarsi ulteriormente da ciò che cercato sempre di proteggere: la sua famiglia.

Con sua madre Tasha (Naturi Naughton) in protezione testimoni, Tariq sa che deve sacrificare qualsiasi cosa per salvare ciò che resta della sua famiglia. Incapace di farlo da solo, si rivolge a coloro che esercitano potere e influenza: Davis MacLean (Method Man) e il suo nuovo partner, Cooper Saxe (Shane Johnson), così come Rashad Tate (Larenz Tate).

Fonte: TVLine