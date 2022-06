Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 25 minuti fa

Nuovi aggiornamenti su Poker Face, la serie televisiva definita case-week drama, prevista per la fine del 2022 e creata da Rian Johnson (Star Wars - L'Ultimo Jedi) per il servizio di streaming Peacock.

Tra i produttori esecutivi del nuovo arrivo spunta il nome di Natasha Lyonne (Russian Doll, Orange is the New Black) che rivestirà il ruolo da protagonista della serie TV. Secondo i dettagli trapelati di recente, Lyonne nel corso degli episodi lavorerà per risolvere numerosi omicidi.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

A farle compagnia sul set, ci saranno Stephanie Hsu, Joseph-Gordon Levitt, David Castañeda, Benjamin Bratt e Adrien Brody.

Di recente è stato inoltre rivelato che altri cinque attori prenderanno parte al progetto: Tim Meadows (The Goldbergs), Nicholas Cirillo (Outer Banks), Audrey Corsa (All Rise), Niall Cunningham (Life in Pieces) e Jameela Jamil.

Jamil è un'attrice, una modella e un'attivista londinese, nota al pubblico del piccolo schermo per l'esilarante ruolo di Tahani Al-Jami nella serie TV Netflix The Good Place e per quello della supercriminale Marvel, She-Hulk, nell'omonimo show.

L'attrice ha riportato - come è ormai consueto nell'industria delle serie TV - la notizia del suo ingresso nel cast sul suo account Instagram ufficiale e l'ha così commentata:

"Il cast di questo spettacolo...? Sono MORTA. Non posso assolutamente essere viva. Questo deve essere un sogno".

Fonte: Variety