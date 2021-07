Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Secondo alcune fonti, sembra che Netflix abbia in fase di sviluppo iniziale una serie live-action basata sul famoso anime Pokémon. Non ci sono ulteriori dettagli, ma parrebbe che a occuparsi dello script sarà il co-showrunner di Lucifer Joe Henderson.

Netflix e i rappresentanti di Henderson non hanno commentato la notizia.

Il franchise giapponese, creato da Satoshi Tajiri nel 1995, è incentrato su creature immaginarie - chiamate Pokémon - che vengono catturate e addestrate dagli Allenatori per affrontare i Pokémon dell'Allenatore avversario.

Una serie Pokémon live-action sarebbe un progetto naturale per Netflix, il cui catalogo attualmente contiene diversi spettacoli basati sul franchise, come Pokémon: Indigo League e Pokémon Journeys. Pokémon è considerato l'adattamento di videogiochi di maggior successo di tutti i tempi, con oltre 1000 episodi trasmessi e adattati per le televisioni internazionali, trasmessi contemporaneamente in 169 Paesi in tutto il mondo. Il franchise ha ispirato il primo film Pokémon live-action, Detective Pikachu del 2019, con Ryan Reynolds e Justice Smith. Il film è stato un successo al botteghino, incassando oltre 430 milioni di dollari in tutto il mondo.

Fonte: Deadline