Percy Jackson: Disney+ rilascia il Trailer Ufficiale della Serie TV

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La prima stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, basata sul libro Il Ladro di Fulmini di Rick Riordan, è pronta a conquistare gli abbonati a Disney+.

Protagonista della serie TV è Walker Scobell nel ruolo di Percy Jackson, il semidio figlio di Poseidone, che intraprende un'avventura attraverso il Paese alla ricerca della folgore rubata di Zeus (Lance Reddick).

Nel suo viaggio, Percy incontra figure iconiche della mitologia greca come Medusa (Jessica Parker Kennedy) e Echidna (Suzanne Cryer), oltre a Hermes (Lin-Manuel Miranda). Queste interazioni non saranno tutte amichevoli, come suggerito dal trailer che mostra uno scontro tra Percy e Ares, il Dio della Guerra (Adam Copeland). In una scena drammatica, Ares e Percy si affrontano in un duello con la spada sulla spiaggia, indicando un cambio di scenario rispetto al libro, dove la battaglia avviene a Santa Monica, mentre lo spettacolo sembra spostare l'azione a Montauk.

La serie si preannuncia come una fedele trasposizione del mondo creato da Riordan, arricchita da nuove interpretazioni e scenari e promettendo ai fan un'immersione nell'affascinante universo della mitologia greca attraverso gli occhi del giovane eroe protagonista.

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo uscirà il 20 dicembre su Disney+.

Fonte: Comic Book