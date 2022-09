Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Durante i Primetime Emmy Awards, la star di Barry Henry Winkler (Happy Days) ha svelato che la quarta stagione - confermata proprio di recente - potrebbe essere l'ultima.

Vincitore di un Emmy come Miglior Attore non Protagonista in una serie TV Comedy, l'attore newyorkese interpreta Gene Cousineau, un ex attore caduto in disgrazia che sta cercando di impartire la sua saggezza agli aspiranti attori. In questa classe incontra Barry Berkman (Bill Hader), un ex marine trasformato in un serial killer che cerca di diventare un attore sotto la tutela di Cousineau.

"Sento che saranno solo quattro stagioni. I creatori non credo abbiamo provato ad allungarlo. A me piacerebbe molto che continuasse perché mi sento molto bene ed è una storia fantastica", ha dichiarato Winkler.

Visto il grande successo che Barry ha portato alla HBO, una cancellazione sembra improbabile, ma tutto può accadere.

Lo show statunitense è creato da Alec Berg e Bill Hader (Saturday Night Live) ed è stato trasmesso dal 25 marzo 2018 negli USA.

Barry è disponibile su NOW con le prime due stagioni.

Fonte: Screen Rant