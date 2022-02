Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 56 minuti fa

Dopo i numerosi rallentamenti causati dalla pandemia, che hanno inevitabilmente fatto slittare l’inizio delle riprese allo scorso agosto, finalmente la terza stagione di Barry ha ufficialmente la sua data di debutto.

La dark comedy creata Alec Berg e Bill Hader, interprete dello stesso protagonista dello show, tornerà infatti sulla rete HBO il prossimo 24 aprile.

Nel nuovo ciclo di episodi, otto in totale, Barry (Hader) tenterà di allontanarsi sempre più dal violento mondo degli omicidi su commissione, per immergersi completamente in quella che è la sua vera vocazione, ossia la recitazione.

Nonostante abbia eliminato molti dei fattori esterni che lo hanno portato ad addentrarsi in questo mondo, l’ex marine scoprirà presto che quelle non erano le uniche forze in gioco.

Cosa infatti lo ha spinto in primo luogo a diventare un assassino?

“C'è ancora molto da esplorare” - ha dichiarato lo stesso Hader - “Non credo sapesse fino a che punto ha ferito le persone, quindi ritengo che in questa stagione si troverà a prenderne atto”.

In attesa di poter vedere i prossimi episodi, vi ricordiamo che le precedenti stagioni sono disponibili on demand su Sky Go e su NOW.

Fonte: Deadline