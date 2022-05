Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

HBO rinnova Barry per una quarta stagione: la notizia arriva dopo che la dark comedy ha mandato in onda solo quattro episodi della terza stagione.

Ideata da Alec Berg e Bill Hader, la serie TV segue l'ex marine degli Stati Uniti Barry Berkman (Bill Hader), diventato un killer a basso costo che abita nel Midwest. Sobrio e insoddisfatto della sua vita, si trasferisce a malincuore a Los Angeles per commettere un omicidio a pagamento e finisce per trovare una comunità accettabile nella scena teatrale della città.

La produzione della quarta stagione inizierà a giugno a Los Angeles, con la star della serie TV Hader che dirigerà gli otto episodi.

Il vicepresidente esecutivo della programmazione HBO, Amy Gravitt ha commentato così il rinnovo:

"Bill, Alec e l'intero cast e la troupe hanno realizzato una squisita terza stagione. Sono così felice di annunciare che stiamo riprendendo la quarta stagione".

La serie TV è stata acclamata dalla critica e ha vinto 10 premi su 39 candidature, tra cui 2 Emmy al miglior attore protagonista in una serie commedia a Bill Hader e al miglior attore non protagonista in una serie commedia a Henry Winkler. Inoltre è stata anche candidata a 3 Golden Globe.

