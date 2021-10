Pennyworth 3 ci sarà! HBO Max rinnova la Serie TV Spin-off

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La Warner Bros. ha annunciato, durante l'evento DC FanDome, che la serie TV Pennyworth, il prequel di Gotham, avrà una terza stagione, che segna il passaggio dello show da Epix a HBO Max.

Lo show segue le vicende del maggiordomo della famiglia Wayne, Alfred Pennyworth (Jack Bannon), un ex soldato del Special Air Service dell’Esercito Britannico, che forma una compagnia di sicurezza e inizia a lavorare con Thomas Wayne nella Londra degli anni ’60.

Durante l’evento è stato inoltre rivelato che la terza stagione farà un salto temporale e approfondirà maggiormente le radici della storia di Batman.

In Italia, la serie TV è stata distribuita dal 25 ottobre 2019 su StarzPlay. La seconda stagione è andata in onda dal 28 febbraio. Non è chiaro se con il passaggio a HBO Max ci saranno delle conseguenze sulla disponibilità italiana.

In attesa di nuovi aggiornamenti vi invitiamo a leggere la guida completa della seconda stagione di Pennyworth!

Fonte: The Wrap