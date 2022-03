Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

La piattaforma di Topolino ha svelato il trailer di Parallels, la sua nuova serie originale francese che è stata descritta come una serie di fantascienza-fantasy sulla scia di Stranger Things.

Parallels racconta la storia di quattro amici - Bilal, Romane, Samuel e Victor - le cui vite vengono sconvolte quando un evento misterioso disperde il gruppo in diverse linee temporali. I quattro adolescenti faranno tutto il possibile per capire cosa è successo e cercheranno di tornare alla spensierata innocenza delle loro vite precedenti.

La serie presenta molti volti nuovi, tra cui Thomas Chomel, Omar Mebrouk, Jules Houplain, Jade Pedri, Naidra Ayadi e Guillaume Labbé. Altri membri del cast includono Gil Alma, Elise Diamant, Dimitri Storoge, Agnès Miguras, Maxime Bergeron, Victoria Eber e Timoté Rigault.

"Parallels, una serie di avventura fantascientifica ricca di suspense con un tocco di commedia, sarà una delle prime produzioni francesi ad andare in onda su Disney+ in Francia e in tutti gli altri mercati Disney+", ha affermato Pauline Dauvin, VP della programmazione, produzione e acquisizioni presso The Walt Disney Company France. "Il genere fantascientifico è relativamente raro nelle serie francesi, quindi questa nuova produzione sarà un'aggiunta interessante agli spettacoli attualmente disponibili sul servizio".

Tutti e sei gli episodi di Parallels verranno rilasciati su Disney+ il 23 marzo.

Fonte: Variety