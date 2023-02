Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 16 ore fa

I segreti della lussureggiante e mitica isola di Themyscira saranno presto svelati, portando alla luce la storia e gli eventi che si verificarono nella nazione prima della nascita dell’intrepida Principessa delle Amazzoni.

Sembra infatti che i DC Studios stiano progettando di esplorare maggiormente la mitologia di Wonder Woman, avendo annunciato di aver messo in cantiere un nuovo progetto al momento intitolato "Paradise Lost".

Stando alle prime informazioni, la serie sarà ambientata proprio nella celebre “Isola Paradiso” e tratterà, con atmosfere in stile “Il Trono di Spade”, delle vicende che coinvolsero la società delle Amazzoni, generazioni prima della venuta di Diana.

“Questo è la storia, in salsa Trono di Spade, di Themyscira, patria delle Amazzoni e luogo di nascita di Wonder Woman” - ha così affermato James Gunn, co-CEO dei DC Studios – “Rivelerà tutta l'oscurità, il dramma e gli intrighi politici che si celano dietro questa società di sole donne. È un racconto di origini, di come si è sviluppata questa comunità, la loro politica, le loro regole, mostrando inoltre coloro che assunsero il comando e tutti i giochi di potere attuati per raggiungere la cima. Penso che sia davvero qualcosa di emozionante”.

Fonte: Comic Book