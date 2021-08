Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Ci sono brutte notizie per coloro che avevano apprezzato Panic, la serie TV targata Amazon uscita lo scorso maggio.

Il thriller, basato sull'omonimo romanzo di Lauren Oliver, è stato infatti cancellato dopo una sola stagione.

A renderlo noto è l'autorevole sito web statunitense Deadline, che non lascia però trapelare alcuna notizia sui motivi sull'interruzione.

Lo show, ambientato in una piccola città del Texas, vedeva come protagonisti Olivia Welch, Mike Faist, Jessica Sula, Camron Jones, Ray Nicholson e Enrique Murciano. Ne avevamo parlato in questo articolo, contenente, tra le altre cose, il trailer ufficiale.

Fonte: Deadline