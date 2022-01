Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Sebastian Stan, protagonista della serie TV Disney+ Pam & Tommy, ha avuto la possibilità di parlare con Tommy Lee.

Lo spettacolo vede Lily James nei panni dell'attrice di Baywatch e Stan nei panni del batterista dei Mötley Crüe, e racconterà la storia d'amore della coppia e la storia legata al famoso sex tape trapelato che ha scatenato una controversa frenesia mediatica negli anni '90. Con un cast di supporto che include Nick Offerman e Seth Rogen, la serie è uno degli spettacoli più attesi in arrivo su Disney+ nel 2022, la cui premiere è prevista per il 2 febbraio.

L'hype dietro Pam & Tommy è in parte dovuto al casting insolito dei protagonisti, i quali sono conosciuti per aver interpretato personaggi più autorevoli come Cenerentola (James) della Disney e Bucky Barnes (Stan) del Marvel Cinematic Universe.

Ma anche il concetto generale di Pam & Tommy ha ricevuto una buona dose di critiche, in particolare dall'amica di Anderson, la cantante Courtney Love. In un post su Facebook cancellato l'anno scorso, Love ha denunciato lo spettacolo per aver causato "traumi complessi" ad Anderson, che l'hanno portata a rivivere un periodo difficile della sua vita. Anderson non ha rilasciato alcun commento pubblico sullo spettacolo, né ha risposto ai tentativi della crew di Pam & Tommy di contattarla.

Stan sembra avere invece più fortuna nel contattare la controparte nella vita reale del suo personaggio.

Lui e James hanno recentemente parlato della serie in arrivo, dalle trasformazioni dei capelli e trucco ai metodi per entrare nel personaggio. Sebbene Stan non abbia approfondito la sua interazione con Lee, ha confermato che i due sono stati in grado di mettersi in contatto. Stan ha mantenuto i suoi commenti brevi, dicendo:

"Lee sembrava commosso e riconoscente per il fatto che mi sono preso il tempo anche per raggiungerlo e connettermi con lui".

È fantastico che Stan sia stato in grado di entrare in contatto con Lee nonostante la natura controversa di Pam & Tommy, e Lee ha già elogiato Stan e l'approccio dello show alla storia. La diversa reazione di Tommy Lee e Pamela Anderson allo sviluppo di Pam & Tommy è comprensibile, poiché tocca una questione privata che - come ha detto Love - probabilmente porta ancora molte ferite e traumi.

Prima della premiere dello show, tuttavia, Stan, James e il resto del team creativo di Pam & Tommy sembrano ribadire che lo show non ha alcuna intenzione di demonizzare la coppia, anzi: lo spettacolo ha lo scopo di criticare i media e la risposta culturale alla vita privata delle celebrità.

