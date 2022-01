Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Lily James ha recentemente spiegato i motivi per i quali stava per abbandonare l'inedita serie TV di Disney+, Pam & Tommy.

James è sicuramente conosciuta per ruoli più pudici, come Cenerentola nel remake live-action della Disney e Lady Rose Aldridge in Downton Abbey, motivo per cui qualcuno potrebbe aver storto il naso.

Pam & Tommy è diventato immediatamente uno spettacolo da non perdere già al rilascio delle prime immagini: mentre molti hanno elogiato il modo in cui Stan somigliasse a Lee, James era diventata davvero irriconoscibile a causa del trucco.

I due attori protagonisti hanno recentemente rilasciato un'intervista, nella quale James ha spiegato come si è preparata a interpretare Pamela Anderson. Ha divorato Baywatch e ha imparato i modi di fare e i modi di parlare dell'attrice. Anche se questo l'ha sicuramente aiutata a mettersi nei panni di Anderson, James ha ammesso che è stato così intenso e così difficile che stava per abbandonare la serie:

"Volevo davvero andarmene una settimana prima. Pensavo: 'Non posso farlo. Non posso farlo'. Era semplicemente troppo spaventoso. Ma penso che sia un buon posto in cui lavorare perché ti fa crescere e migliorare, spero".

Interpretare una figura della vita reale può essere scoraggiante, specialmente quando si tratta di argomenti delicati. In passato James aveva provato a contattare Anderson, ma non ha mai ricevuto risposta. Pam & Tommy ha attirato alcune polemiche specialmente da coloro i quali conoscono Anderson e Lee, e alcuni di essi vedono il progetto come uno sfruttamento. A parte queste critiche, tuttavia, è chiaro che James si è impegnata a fondo per garantire che il suo ritratto di Anderson fosse fedele e rispettoso.

