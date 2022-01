Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Le parole e i personaggi del romanzo di Min Jin Lee, Pachinko, hanno preso vita nelle prime immagini dell'omonimo dramma di 12 episodi in uscita su Apple TV+.

Previsto per il debutto il 25 marzo, Pachinko è scritto e prodotto da Soo Hugh, che funge anche da showrunner. Il dramma racconta le speranze e i sogni di quattro generazioni di una famiglia di immigrati coreani. La storia inizia con un amore proibito e cresce in un'ampia saga che viaggia tra Corea, Giappone e America per raccontare l'indimenticabile storia di guerra e pace, amore e perdita, trionfo e resa dei conti. La serie sarà raccontata in tre lingue: coreano, giapponese e inglese.

Lo spettacolo è interpretato da Lee Minho, il premio Oscar Youn Yuh Jung, Minha Kim, Soji Arai, Jin Ha, Inji Jeong, Kaho Minami, Steve Sanghyun Noh, Anna Sawai, Junwoo Han, Eun Chae Jung, Jimmi Simpson e Yu-na Jeon.

Pachinko sarà presentato in anteprima con tre episodi, seguiti da nuove puntate settimanali ogni venerdì fino al 29 aprile 2022.

Fonte: Deadline