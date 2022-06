Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Mancano pochi giorni al ritorno della serie TV P-Valley, con la sua seconda stagione. Il provocatorio drama del club The Pynk, nominato ai GLAAD Media Awards, tornerà con dieci nuovi episodi e nuovi personaggi dal 3 luglio su STARZPLAY.

Un nuovo capitolo per i protagonisti dello show, persino più difficile e precario del precedente, dal momento che una pandemia rischia di mettere in serio pericolo gli affari. Infatti, quando cala l’oscurità su Chucalissa, tutti devono combattere duramente per poter sopravvivere. Mentre alcuni prenderanno il volo verso nuove pericolose vette, altri si impunteranno per restare e resistere.

Come se la situazione non fosse abbastanza tesa, nuovi acquisti rischiano di destabilizzare gli equilibri dentro e fuori i camerini, mentre la battaglia per il trono tra Autumn (Elarica Johnson) e Zio Clifford (Nicco Annan) raggiunge nuovi vertici. Nel frattempo, la macchina politica locale prende il sopravvento, e morte e pericolo si nascondono in ogni angolo.

Tra le novità e i volti nuovi della seconda stagione c'è anche la rapper vincitrice del Grammy, Megan Thee Stallion (She-Hulk). Interpreterà Tina Snow, un personaggio il cui nome rende omaggio al suo alter ego, nonché al titolo del suo secondo LP. Inoltre, la rapper texana ha contribuito alla serie TV anche con una canzone originale.