Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 30 giugno 2021

Veronica Falcón e Ali Stroker si sono unite al cast per la quarta e ultima stagione della serie TV drammatica Ozark, con protagonista e produttore esecutivo Jason Bateman (The Outsider).

Falcón sarà Camila Elizonndro, sorella del leader del cartello Omar Navarro (Felix Solis). Il figlio Javi Elizonndro (Alfonso Herrera) sta tramando in gran segreto per prendere il posto dello zio, e Camila agirà dietro le quinte per trovare il suo posto nella famiglia. Mentre Stroker sarà Charles-Ann, una vecchia amica della madre di Ruth (Julia Garner). Le darà una mano nel momento del bisogno.

La famiglia Byrde si prepara ad affrontare la sua ultima avventura.

Creato da Bill Dubuque e Mark Williams, lo show è un emozionante dramma segue il viaggio della famiglia Byrde dalla loro normale vita suburbana di Chicago alla loro pericolosa impresa criminale nel Missouri Ozarks. La serie TV esplora il capitalismo, le dinamiche familiari e la sopravvivenza.

L’ultima stagione di Ozark sarà composta da quattordici episodi, quattro in più rispetto al solito. Verrà divisa in due blocchi di sette episodi l’uno.

