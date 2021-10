Ozark 4: pubblicato il Trailer della prima Parte della Stagione

Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Ozark è una serie TV statunitense i cui episodi delle prime tre stagioni, sono disponibili sulla piattaforma di streaming Netflix.

La quarta stagione che sarà anche l'ultima, debutterà a partire dal 21 gennaio. Gli episodi saranno quattordici in tutto, divisi in due manche.

Nel trailer ufficiale della prima puntata della quarta stagione, rilasciato oggi, si legge l'inquietante slogan: "Non c'è modo di tornare indietro ora".

I protagonisti sono Jason Bateman, Laura Linney e Julia Garner.

La serie è stata creata da Bill Dubuque e Mark Williams, entrambi produttori esecutivi insieme a Jason Bateman, Chris Mundy e John Shiban.

"Davvero, voglio dire, penso che per tutto questo, Marty e Wendy per la prima volta si troveranno fermamente sulla stessa lunghezza d'onda. Ruth si opporrà fermamente a loro e tutti devono capire cosa vogliono che sia la loro vita", ha rivelato il produttore esecutivo della serie TV, Chris Mundy a Deadline. "Per la prima volta, penso che le persone possano fare delle scelte e non solo reagire alla pazzia, che è intorno a loro, e così, ci sentiamo come alla fine dello spettacolo ma, si spera, è qualcosa che nel mentre si sta vivendo, non fa che sorprenderti".

La fine di Ozark inizia il 21 gennaio. Nel frattempo, guarda ora le prime tre stagioni su Netflix.

