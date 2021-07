Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 7 ore fa

La seconda stagione di Outer Banks è sempre più vicina, e Netflix ha deciso di ingannare l'attesa con un nuovo entusiasmante trailer dei nuovi episodi della serie TV.

Tante nuove disavventure per i soliti amici, e anche per gli stessi nemici. Si riparte da dove ci avevano lasciati i nostri amati Pogues: con il mare in tempesta e tanto oro da recuperare - se non ricordate bene dove eravamo rimasti, potete leggere la nostra guida.

Se prima non vedevate l'ora che arrivasse il 30 luglio per rivedere Outer Banks allora, dopo questo nuovo video, non starete più nella pelle!

Fonte: Variety