Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Il nuovo dramma di AMC Dark Winds, prodotto da George R.R. Martin, ha debuttato solo lo scorso 12 giugno ma il nuovo thriller sta già conquistando sia la critica che il pubblico. La serie ha un punteggio della critica del 100% su Rotten Tomatoes e il punteggio del pubblico è al 93%. La prima stagione della serie sarà composta da sei episodi totali e andrà in onda su AMC e AMC+.

Ambientato negli anni '70 in un remoto avamposto della Nazione Navajo, lo show segue le vicende di due agenti di polizia Navajo Joe Leaphorn (Zahn McClarnon) e Jim Chee (Kiowa Gordon) mentre affrontano una serie di crimini apparentemente non correlati, affrontando il trauma del loro passato mentre cercano indizi. Oltre a questi due attori, la serie vede nel cast Jessica Matten, Deanna Allison, Rainn Wilson, Elva Guerra, Jeremiah Bitsui, Eugene Brave Rock e Noah Emmerich.

Dark Winds è stata creata da Graham Roland ed è diretta da Chris Eyre e Sanford Bookstaver. Vince Calandra è lo showrunner e il produttore esecutivo. Anche Robert Redford e l'autore di Game of Thrones George R. R. Martin sono produttori esecutivi. La serie TV è basata sulla serie di libri Leaphorn & Chee di Tony Hillerman.

McClarnon ha affermato in un'intervista:

"Sono onorato di essere stato invitato a recitare come protagonista in questa serie innovativa per AMC. Avere il supporto e far parte di una squadra guidata da due visionari iconici come George R.R. Martin e Robert Redford è qualcosa a cui ho sempre aspirato. Credo che come indigeni siamo in una nuova era di progresso nella rappresentazione televisiva e cinematografica".

Non si conosce ancora una data di debutto in Italia.

Fonte: Comic Book