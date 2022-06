Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 1 ora fa

AMC ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione di Dark Winds, il dramma interpretato da Zahn McClarnon che ha debuttato il 12 giugno in America.

La serie TV ha ottenuto ottimi voti, ricevendo una valutazione del 100% su Rotten Tomatoes con oltre 25 recensioni inviate.

Dark Winds è stata creata da Grahan Roland e diretta da Chris Eyre e Sanford Bookstaver, basata sulla serie di libri di Leaphorn & Chee di Tony Hillerman.

Il presidente degli AMC Studios Dan McDermott ha dichiarato:

"Team creativo e cast hanno realizzato qualcosa di irripetibile e fantastico con Dark Winds. Non vediamo l'ora di condividere il resto di questa storia e seguire Joe Leaphorn e Jim Chee anche nella seconda stagione su AMC e AMC+ il prossimo anno. Provo travolgente gratitudine per l'intero team di produzione, e un ringraziamento speciale ai produttori esecutivi Robert Redford, George R.R. Martin, Chris Eyre e naturalmente Zahn McClarnon, che guida il cast con umanità e saggezza".

Ambientato negli anni '70 in una remota zona della Navajo Nation, Dark Winds segue la storia di due agenti di polizia che affrontano una serie di crimini non correlati, affrontando entrambi il proprio passato mentre cercano indizi per risolverli. Oltre a McClarnon e Gordon, il cast è composto da Jessica Matten, Deanna Allison, Rainn Wilson, Elva Guerra, Jeremiah Bitsui, Eugene Brave Rock e Noah Emmerich.

Non si conosce ancora la data del debutto in Italia.

Fonte: Comic Book