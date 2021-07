Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 11 giugno 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il mercoledì è diventato un giorno focus in casa Disney+, con l'arrivo della terza serie TV dedicata al mondo dei supereori, Loki.

Lo spin-off degli Avengers, dedicato al dio dell'inganno, vedono Tom Hiddleston, che torna nelle vesti del protagonista, insieme a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant, comporre la narrazione dei sei episodi della serie TV.

Nell’ultimo capitolo della saga, Endgame, i Vendicatori hanno inavvertitamente favorito la fuga del fratello di Thor, altrimenti destinato a un destino di punizione e redenzione culminato in un’eroica dipartita. Quindi Loki approfitta della confusione creata per appropriarsi del Tesseract e ridarsi la libertà, solo per venire immediatamente catturato da una squadra di soldati che lo conducono nella base operativa della TVA.

Il debutto di Loki segna la miglior partenza per una serie TV della Marvel. Il primo episodio, infatti, supera The Falcon and the Winter Soldier come miglior esordio sulla piattaforma della Casa di Topolino.

I dati raccolti da Samba TV rivelano che lo show è stato visto nel primo giorno da 890 mila nuclei familiari contro i 759 mila dello show con Anthony Mackie e Sebastian Stan e i 655 mila di WandaVision.

Bisogna sottolineare che Samba TV non registra gli spettatori che si collegano da mobile e Disney+ non rivela ufficialmente i numeri delle proprie visualizzazioni, quindi si aspetterà di conoscere la classifica dei programmi più visti in streaming pubblicata da Nielsen.

Gli altri episodi di Loki verranno rilasciati ogni mercoledì.

Fonte: Deadline