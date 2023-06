Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 53 minuti fa

Paramount+ ha recentemente pubblicato il teaser trailer di Operazione Speciale: Lioness, che vedrà Zoe Saldaña e Nicole Kidman nei ruoli di due donne pericolose e risolute.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Il video offre un assaggio del violento mondo dello spettacolo, anticipando i potenziali conflitti che si svilupperanno nella miniserie che debutterà a luglio.

La storia di Operazione Speciale: Lioness naviga in un mare di zone grigie morali, mettendo in luce i rischi di un programma segreto. Sebbene la trama non sia basata su eventi specifici, è strettamente legata alla realtà. L'anteprima rivela una missione di salvataggio di un agente la cui identità è stata scoperta, e una risposta governativa a un'operazione segreta andata storta, che finisce per attirare l'attenzione dei media.

La trama ruota attorno alla vita di Joe (Zoe Saldaña), che si sforza di bilanciare la sua vita personale con quella professionale in qualità di agente della CIA nella lotta al terrorismo. Il programma Lioness, supervisionato da Kaitlyn Meade (Nicole Kidman) e Donald Westfield (Michael Kelly), recluta un tenace Marine, Cruz (Laysla De Oliveira), per lavorare sotto copertura con Joe, mirando a neutralizzare le potenziali minacce terroristiche.

La serie TV sarà interpretata anche da Morgan Freeman, Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Stephanie Nur e Hannah Love Lanier.

Fonte: Comic Book