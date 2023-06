Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Sembra che la ciurma di One Piece sia pronta a salpare per una nuova avventura: la versione live-action di Netflix. La serie TV sta arrivando, e probabilmente daremo una prima occhiata allo spettacolo questa settimana grazie all'evento di Netflix TUDUM: il 17 giugno sarà finalmente condivisa un'anteprima dell'atteso progetto.

La notizia è stata confermata da Oda, il quale ha pubblicato una nuova nota dell'autore con il suo ultimo capitolo di One Piece. È stato in quell'occasione che ha commentato lo spettacolo in arrivo.

L'artista ha affermato di aver trascorso anni a lavorare con il team per sviluppare lo spettacolo, che ha richiesto molto tempo per la lavorazione:

"La versione live-action è qualcosa su cui abbiamo lavorato dietro le quinte anche durante la realizzazione del film Red e Stampede".

One Piece sarà rilasciato su Netflix nel corso del 2023. Non è stata ancora annunciata una data di uscita esatta.

Fonte: Comic Book