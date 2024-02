Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Cresce l'attesa per la seconda stagione della serie TV live-action di Netflix One Piece, con Taz Skylar - interprete di Sanji - che ha recentemente lasciato intendere che le riprese del prossimo capitolo inizieranno presto.

Durante una recente intervista, l'attore ha condiviso dei nuovi aggiornamenti sui nuovi episodi, rivelando che la data dell'inizio delle riprese non è poi così lontana:

"Ci stanno lavorando. So che abbiamo delle date indicative su quando torneremo in Sud Africa, e non è molto lontano da adesso".

Skylar ha anche fatto luce su ciò che i fan possono aspettarsi dalla nuova stagione, esprimendo la sua ammirazione per il processo di adattamento e lo sviluppo dei personaggi:

"Adoro il modo in cui stanno adattando il materiale originale, adoro quello che stanno facendo con ciascuno dei nostri personaggi. Per quanto riguarda il tornare insieme per le riprese, noi tutti - cast, squadra, troupe - siamo entusiasti di tornare, perché la prima volta è stata un'esperienza davvero fantastica e abbiamo conosciuto tanti grandi amici...E amiamo il Sud Africa, quindi non vediamo l'ora di tornarci quest'anno e, si spera, di farcela di nuovo".

Mentre la data di uscita esatta rimane ancora sconosciuta, se le riprese inizieranno presto potremmo potenzialmente aspettarci un debutto su Netflix nel 2025.

Fonte: Comic Book