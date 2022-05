Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Stai bevendo la tua sesta birra per festeggiare il fine settimana ma scopri di aver lasciato del lavoro da consegnare e quindi devi tornare a finirlo: questo è più o meno quello che succede nella nuova serie comedy di NetflixObliterated. Nella storia, una squadra d'élite delle forze speciali festeggia a Las Vegas per la bomba che hanno appena disattivato, ma scoprono che era un falso, e ora devono tornare in azione mentre sono stanchi e ubriachi.

Le riprese della serie di otto episodi inizieranno questa estate, ma gli attori che interpreteranno il gruppo di professionisti che disinnescano le bombe devono ancora essere annunciati. La piattaforma ha rivelato, tuttavia, dalle menti da cui proviene la storia: Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald, i creatori della serie di grande successo Cobra Kai.

Mentre Netflix deve ancora rivelare ulteriori dettagli - incluso il cast e la finestra di rilascio - ne ha condiviso la sinossi ufficiale: "Obliterated è una commedia d'azione che racconta la storia di una squadra d'élite delle forze speciali che contrasta una minaccia mortale a Las Vegas. Dopo la loro festa piena di alcol, droga e sesso, la squadra scopre che la bomba che hanno disattivato era un falso. La squadra ora ubriaca deve combattere le proprie menomazioni, superare i propri problemi personali, trovare la vera bomba e salvare il mondo".

Fonte: Collider