Secondo alcuni rumor, Cameron Monaghan - che ha interpretato il personaggio principale Cal Kestis nei videogiochi Star Wars Jedi: Fallen Order e nel prossimo sequel Star Wars Jedi: Survivor - sarebbe entrato a far parte del cast di un adattamento live-action dei videogiochi.

Kristian Harloff ha condiviso questo rumor che ha sentito da una fonte affidabile, che afferma che l'attore sia stato contattato per fare uno spin-off live-action della serie di videogiochi Star Wars Jedi:

“Voci, voci, voci. Nulla è ancora confermato! Ho ricevuto questo rumor da una fonte di cui mi sono fidato in passato. Mi è stato riferito che c'è uno spettacolo di Cal Kestis in lavorazione per Disney+ e che Cameron Monaghan abbia effettivamente firmato per interpretare il personaggio di Jedi: Fallen Order in una serie live-action per Disney+. Non ci sono date di produzione stabilite, ma la mia fonte dice che sta succedendo".

Se questa voce fosse vera, la mossa avrebbe senso, considerando che Cal Kestis è stato creato grazie alla performance capture dell'attore.

Ovviamente tutto ciò è da prendere con le pinze dal momento che nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata da Disney+ o Lucasfilm.