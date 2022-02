Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Ambientato a Miami, Now and Then esplora le differenze tra le aspirazioni giovanili e la realtà dell'età adulta, quando le vite di un gruppo di migliori amici del college cambiano per sempre dopo che un fine settimana di festa finisce con la morte di uno di loro. Ora, 20 anni dopo, i restanti cinque vengono riuniti da una minaccia che mette a rischio i loro mondi apparentemente perfetti.

Il cast è formato da Marina de Tavira, Rosie Perez, José María Yazpik, Maribel Verdú, Manolo Cardona, Soledad Villamil, Ċ½eljko Ivanek, Jorge López, Alicia Jaziz, Dario Yazbek Bernal, Alicia Sanz, Jack Duarte e Miranda de la Serna.

Now and Then presenterà in anteprima i suoi primi tre episodi su Apple TV+ il 20 maggio, mentre i restanti 5 usciranno ogni venerdì.

Fonte: Deadline