È un dato di fatto che la star di The Walking Dead Norman Reedus sia appassionato di motociclette, e in una recente intervista ha annunciato che gli piacerebbe diventare Ghost Rider nella Marvel. Nell'intervista avuta in occasione dell'arrivo dell'undicesima stagione di The Walking Dead ha dichiarato:

"Voglio un teschio di fuoco. Voglio che la mia faccia si trasformi in un teschio di fuoco e voglio far roteare una catena. Sarebbe fantastico. Voglio fare Ghost Rider".

Altri attori che in passato hanno lavorato a The Walking Dead hanno poi fatto comparse o addirittura sono diventati personaggi di spicco in film e serie TV legate al mondo Marvel: Michael Rooker (Yondu ne I Guardiani della Galassia), Danai Gurira (Generale Okoye in Black Panther), Ross Marquand (Teschio Rosso in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame). Infine Jon Bernthal ha interpretato Frank Castle in The Punisher e Daredevil.

Ghost Rider è un personaggio dei fumetti Marvel che combatte le minacce soprannaturali. Il personaggio è stato portato sul grande schermo per la prima volta nel 2007 da Nicholas Cage, che ne ha rivestito i panni nel 2011 per un sequel. Il personaggio è anche stato rivisitato nella quarta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., interpretato da Gabriel Luna.

