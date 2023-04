Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 24 aprile 2023

Joe Cole (Peaky Blinders e Gangs of London) sarà il protagonista di Nightsleeper, nuova serie TV targata BBC e ambientata su un treno notturno che viaggia da Glasgow a Londra. Lo spettacolo segue un’agenzia governativa che cerca di intervenire rapidamente prima che a bordo si perda il controllo della situazione. Due sconosciuti sono obbligati a collaborare per salvare le vite di un gruppo di passeggeri mentre il treno si muove verso quella che sembra destinata a essere la sua destinazione finale.

Nel cast saranno presenti anche Alexandra Roach (The Light in the Hall), Alex Ferns (The Devil’s Hour), Sharon Small, James Cosmo, David Threlfall (Shameless), Daniel Cahill, Lois Chimimba, Gabriel Howell, Katie Leung (Harry Potter), Pamela Nomvete (Andor), Scott Reid, Sharon Rooney e Parth Thakerar (Gangs of London).

I 6 episodi sono girati da Jamie Magnus Stone (Doctor Who) e John Hayes (Dublin Murders), mentre Nick Leather (The Control Room) ha scritto la sceneggiatura in collaborazione a Laura Grace.

La produzione della serie TV è attualmente al lavoro sul set in Scozia.

Fonte: Deadline