Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 14 ore fa

Night Court aggiungerà altri casi al suo registro: la NBC ha rinnovato la serie TV sequel per un nuovo lotto di episodi.

"È molto gratificante vedere come il pubblico risponde positivamente allo spettacolo, per il quale prova sentimenti incredibilmente calorosi. Più in generale, è la testimonianza di come la trasmissione sia ancora un enorme motore di visione comune", ha dichiarato Lisa Katz, presidente di NBC. "Un enorme grazie ai nostri partner dello studio, al cast meraviglioso, scrittori e produttori di incredibile talento e alla troupe che ha trasformato un'aula di tribunale di Lower Manhattan in una vera famiglia".

Il sequel dell'omonima commedia giudiziaria andata in onda dal 1984 al 1992 è interpretata da Melissa Rauch (The Big Bang Theory) nei panni del giudice Abby Stone, che presiede lo stesso tribunale di New York del suo defunto padre Harry Stone (interpretato nella serie originale da Harry Anderson). John Larroquette riprende il ruolo dell'avvocato Dan Fielding, che ora funge da difensore pubblico. Il cast comprende inoltre India de Beaufort nel ruolo del procuratore Olivia, Kapil Talwakar nei panni dell'impiegato Neil e Lacretta come l'ufficiale giudiziario Gurgs.

Fonte: TVLine