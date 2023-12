New Girl: Lamorne Morris su un Possibile Revival della Serie TV

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 06 dicembre 2023

Il fascino di New Girl non ha fatto che crescere nel corso delle sue stagioni, ottenendo il plauso della critica e una devota fanbase. Il suo successo ha acceso la speranza tra il pubblico per dei nuovi episodi, e Lamorne Morris - volto di Winston Bishop nella serie TV - ha espresso la sua volontà di partecipare a un potenziale revival.

In una recente intervista, l'attore ha condiviso il suo entusiasmo riguardo all'idea di riunirsi con il cast per un ritorno di New Girl:

"Assolutamente. È uno di quegli spettacoli che, grazie allo streaming, ha preso nuove strade e una fanbase diversa. Continua a risuonare tra gli spettatori, che possono identificarsi con la dinamica di questo gruppo di amici. È semplicemente divertente".

Riflettendo sulla possibilità di un'altra stagione, ha poi dichiarato:

"Fosse per me, continuerei per rendere felici i fan. Se potessimo fare un’altra stagione sarebbe fantastico. Jake Johnson non si fa pagare così tanto, quindi non sarebbe così costoso", ha scherzato l'attore.

La serie si è conclusa nel 2018 e, anche se alcuni potrebbero pensare che sia troppo presto per un revival, la creatrice Elizabeth Meriwether non ha escluso la possibilità:

"Penso che debba passare ancora un po' di tempo, però sì. Quando mi sembrerà giusto, quando l'universo dirà che è ora, sarò lì con il mio piccolo computer a scriverlo".

New Girl è disponibile in streaming su Disney+.

Fonte: Comic Book