Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Never Let Me Go, il romanzo di Kazuo Ishiguro - che in Italia è conosciuto col titolo di Non Lasciarmi e che è stato adattato come un film con Carey Mulligan, Keira Knightley e Andrew Garfield - verrà adattato come serie TV.

Il progetto è attualmente in fase di sviluppo presso FX, e nasce dalla scrittrice di The Nevers Melissa Iqbal.

La trama racconta che da bambini, Kathy, Ruth e Tommy erano studenti di Hailsham, un collegio esclusivo appartato nella campagna inglese e totalmente isolato dal mondo esterno. I giovani vengono istruiti da dei tutori, che insegnano loro arte, storia, letteratura e incoraggiano la loro creatività. Successivamente, i ragazzi lasciano Hailsham e vanno a vivere altrove, perdendosi di vista.

Anni dopo Kathy è una giovane donna, e Ruth e Tommy sono rientrati nella sua vita. Per la prima volta Kathy sta cominciando a guardare indietro al loro passato condiviso, e capire cosa li rende speciali e come ciò plasmerà il resto del loro tempo insieme.

Fonte: Deadline