Scritto da: Alessandro Lella - Data di pubblicazione: 11 giugno 2021

Netflix ha finalmente comunicato la data di rilascio ufficiale della seconda stagione di Non Ho Mai..., commedia con protagonista Maitreyi Ramakrishnan, creata da Mindy Kaling.

I nuovi episodi della serie TV originale Netflix saranno interamente rilasciati sulla piattaforma di streaming il prossimo 15 luglio.

Non Ho Mai... è incentrata sulla vita complicata di Devi (Ramakrishnan), un'adolescente indiana/americana. È una studentessa del secondo anno delle superiori con decisamente poca pazienza, caratteristica per cui finisce spesso in difficili situazioni. La nuova stagione vedrà Devi affrontare le pressioni quotidiane del liceo e del teatro a casa, mentre si districa in nuove relazioni romantiche.

Nel cast, al fianco della protagonista, troviamo Poorna Jagannathan, Richa Moorjani, Jaren Lewison, Darren Barnet, Lee Rodriguez e Ramona Young, insieme alla new entry del cast della seconda stagione, Megan Suri (ne avevamo parlato in questo articolo).

Tra i ritorno nel nuovo capitolo, con un ruolo ricorrente, troviamo anche Tyler Alvarez, Utkarsh Ambudkar e P.J. Byrne.

Riguardo i nuovi episodi, Netflix ha anche affermato che il cast e i creatori della serie si riuniranno per ospitare un "evento trailer incentrato sui fan" il prossimo 17 giugno, nel corso del quale, assisteremo anche a giochi, domande e risposte per i fan e clip teaser, il tutto fino alle 20:00, orario in cui verrà rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione.

