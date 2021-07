Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 18 giugno 2021

Nelle scorse ore Netflix ha rilasciato il trailer della seconda stagione di Never Have I Ever, che mostra le amiche di Devi Vishwakumar - Eleanor e Fabiola - mentre aiutano la protagonista a decidere chi scegliere tra Paxton o Ben.

La commedia di Mindy Kaling e Lang Fisher (The Mindy Project) segue Devi, un'adolescente indo-americana che affronta il suo dolore dopo la morte inaspettata di suo padre. Maitreyi Ramakrishnan interpreta Devi, mentre Poorna Jagannathan (The Night Of) e Sendhil Ramamurthy (Heroes) interpretano i suoi genitori. Il cast comprende anche Lee Rodriguez, Jaren Lewison, Ramona Young (Legends of Tomorrow), Richa Moorjani e Darren Barnet.

La seconda stagione di Non Ho Mai...sarà rilasciata su Netflix il 15 luglio.

Fonte: TVLine