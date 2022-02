Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

È successo a tutti noi: accedi a Netflix, inizi a guardare un film o una serie TV e non ti piace, quindi ti fermi. Ai tempi delle videocassette, o con il DVD, espellevi semplicemente il disco e proseguivi con la tua vita. Ma su Netflix questo non è possibile: eh no, lui si ricorda che il 17 marzo 2020 avevi iniziato a guardare Luna Nera, quindi giornalmente ti ricorda: "Ehi, perché non continui a guardare Luna Nera?". Ma tu non vuoi, solo l'idea di riaprire quel capitolo non ti va giù. E diciamocelo, come potrebbe mai andarti giù?

Cari abbonati, questo problema non affliggerà più le nostre vite, e le serie TV che non fanno per noi potranno passare rapidamente nel dimenticatoio con un solo click. Il servizio di streaming ha reso possibile ripulire la sezione Continua a Guardare nella versione mobile, web e televisiva. Basterà quindi selezionare il titolo che si desidera rimuovere dall'elenco e scorrere le varie opzioni fino a trovare "Rimuovi dalla riga".

Basterà quindi premere sulla X e il gioco è fatto.

In questo modo, tutti i prodotti non portati a termine per un qualsiasi motivo potranno essere cancellati, rendendo più facile tenere traccia della programmazione su cui si ha davvero intenzione di tornare.

Fonte: Comic Book