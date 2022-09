Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Secondo le ultime indiscrezioni, Netflix sta iniziando a cambiare idea sull'unico elemento che per primo ha distinto la sua attività: il modello di rilascio di episodi che consentano il binge-watching.

Un nuovo rapporto di analisti del settore afferma infatti che il CEO di Netflix Reed Hastings “pare non sia mai sembrato disposto a rinunciare al modello binge-watch, non ha mai voluto rinunciarvi. Ora, a quanto pare, le cose cambieranno”.

Da quando Netflix ha iniziato a rendere i DVD obsoleti, si è parlato molto del fatto che il modello binge-watch fosse il modo più efficace per guardare contenuti. Negli ultimi anni è sembrato che gli standard moderni per misurare il successo di serie TV in streaming si basino sui trend sui social media, ma anche sulla portata e sostenibilità. Il modello binge-watch di Netflix non ha molti problemi a raggiungere buoni risultati con il primo, è il secondo che potrebbe causare qualche preoccupazione al gigante dello streaming.

È stato sempre più evidente come servizi come Disney+, HBO Max e Prime Video mantengano il controllo della cultura pop rilasciando episodi settimanali di programmi TV originali. Marvel, Star Wars, Il Signore degli Anelli e Il Trono di Spade sono tutti marchi di alto livello nella programmazione TV, e l'attenzione settimanale che i social media dedicano loro è considerevolmente più alta di qualsiasi uscita di Netflix. Certo, ci sono delle eccezioni - come Squid Game - ma a parte quei tipi di prodotti, Netflix ha visto molte delle sue programmazioni originali (come The Witcher e The Sandman) subire l'inevitabile conseguenza del binge-watching.

Stranger Things potrebbe essere l'esempio più importante in questo senso. La scorsa quarta stagione è stata divisa in due parti, e questo ha portato alla luce le enormi differenze tra i due diversi metodi di rilascio. La pausa tra la prima e la seconda parte è stata costellata di teorie, speculazioni e domande senza risposta che hanno tenuti impegnati (e soprattutto interessati) i fan della serie TV. Stranger Things avrebbe potuto tranquillamente regnare incontrastato durante tutta l'estate se Netflix ne avesse rilasciato gli episodi settimanalmente.

Essendo presenti nel catalogo di Netflix anche docuserie, reality e talk show che pubblicano un episodio alla settimana, c'è sicuramente già un precedente per un cambio di strategia di rilascio.

Fonte: Comic Book