Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 21 gennaio 2023

Per gli instancabili agenti Callen e Hanna le emozionanti indagini e gli scontri con pericolosi criminali sono ormai giunti al termine ed è tempo di concedersi un meritato riposo: dopo più di 300 episodi andati in onda, è stata annunciata la triste notizia che l’attuale 14ª stagione di NCIS: Los Angeles segnerà l’epilogo per la longeva serie targata CBS.

“Voglio ringraziare sia la rete televisiva che lo studio per la collaborazione e il supporto nel corso degli anni, Shane Brennan per averci dato un grandioso luogo dove lavorare e i miei partner John P. Kousakis, Frank Military, Kyle Harimoto e Andrew Bartels per i loro instancabili sforzi e il sostegno donato puntata dopo puntata”, ha commentato il produttore esecutivo e showrunner R. Scott Gemmill. “Il nostro staff è cresciuto fino a diventare una vera famiglia e il loro duro lavoro e dedizione sono stati fondamentali per garantire il successo di anno in anno. Tutta la mia gratitudine va ai membri del cast, che hanno dato vita ai nostri personaggi con le loro interpretazioni: grazie per il vostro talento, professionalità e costante entusiasmo. Sono inoltre grato ai nostri fedeli spettatori che hanno amato i nostri protagonisti e seguito tutto il loro percorso. Non vediamo l'ora di portare a termine la serie in maniera soddisfacente, così da rendere giustizia a questi amati personaggi”.

Il finale della serie TV debutterà sulla rete americana il prossimo 14 maggio.

Fonte: Deadline