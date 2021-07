Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 30 giugno 2021

In seguito alla perdita della sua famiglia in un tragico incidente, la sedicenne di Manhattan Jackie Howard deve imparare ad adattarsi a una nuova vita nelle campagne del Colorado insieme al suo tutore e a 12 ragazzini molto chiassosi.

Questa è, in breve, la trama del romanzo young adult My Life with the Walter Boys, scritto da Ali Novak e pubblicato nel 2014, di cui Netflix ha ordinato una serie.

La piattaforma di streaming più famosa al momento, infatti, ha dato il via alla produzione di 10 episodi della durata circa di cinquanta minuti ciascuno.

Melanie Halsall adatterà il libro per lo schermo lavorando dunque come showrunner, e sarà anche produttrice esecutiva insieme a Ed Glauser - che in precedenza aveva creato per Netflix The Kissing Booth e il suo sequel. Un terzo film del franchising è previsto entro la fine dell'anno. Komixx collaborerà con Sony Pictures Television International Productions.

Novak ha commentato su Instagram l'annuncio della nuova serie TV basata sul suo romanzo, ringraziando tutti coloro che lo hanno reso possibile, dicendosi felice, grata e incredibilmente fortunata e affermando che, al momento, non ci sono ancora notizie riguardanti il cast e la data di distribuzione.

