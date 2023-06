Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

DC ha finalmente condiviso il full trailer della nuova serie animata in arrivo su Adult Swim e Max, svelandone la data di uscita: My Adventures with Superman debutterà giovedì 6 luglio su Adult Swim, e su Max il giorno successivo. La stagione aprirà con una doppia puntata, seguita da un nuovo episodio ogni giovedì.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Lo spettacolo seguirà le vicende di Clark Kent in una storia all'insegna della crescita personale. Jack Quaid (The Boys) darà la voce al protagonista, con Alice Lee e Ishmael Sahid rispettivamente nei panni di Lois Lane e Jimmy Olsen.

Secondo la sinossi ufficiale, "My Adventures with Superman seguirà la storia di Clark Kent, Lois Lane e Jimmy Olsen, ventenni pronti a scoprire chi sono e cosa possono ottenere come squadra di giornalisti investigativi al Daily Planet. Clark sviluppa la sua identità segreta di Superman, mentre Lois, in procinto di diventare una reporter di primo piano, collabora con il fotografo Jimmy Olsen per narrare storie importanti. Clark e Lois, nel frattempo, si innamorano...proprio mentre Lois si avvicina alla scoperta della sua identità segreta! I tre vivranno avventure, sconfiggeranno i cattivi e scopriranno cosa significa essere veri eroi".

Fonte: Comic Book