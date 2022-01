Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 minuti fa

Nella prossima commedia di Netflix Murderville - costituita da sei episodi che debutteranno giovedì 3 febbraio - il detective senior Terry Seattle (Will Arnett) è pronto a lavorare alle indagini sugli omicidi più sconcertanti della città. Ma per ogni caso, avrà una nuova famosa guest star come sua partner, tra cui Annie Murphy (Schitt's Creek), Conan O'Brien (Conan), Ken Jeong (Community), Kumail Nanjiani (Silicon Valley), Sharon Stone e Marshawn Lynch.

La parte divertente è che l'ospite di ogni episodio non sarà al corrente della sceneggiatura. "Non hanno idea di cosa accadrà loro", recita la descrizione ufficiale dello spettacolo. "Insieme, la guest star e Terry Seattle dovranno improvvisare nel caso, ma spetterà solo a ciascun ospite famoso nominare l'assassino".

Nel trailer Jeong non riesce a non ridere quando gli viene chiesto di posizionarsi sulla sagoma di un corpo e tenere traccia delle prove allo stesso tempo. Naturalmente, gli ospiti verranno mandati in incognito.

A completare il cast principale ci sono Haneefah Wood (Truth Be Told), Lilan Bowden (Andi Mack) e Phillip Smithey (Johnson).

Fonte: TVLine