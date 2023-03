Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Peacock potrebbe essere la casa di alcune delle sitcom tradizionali più amate della storia, come The Office e Parks and Recreation, ma la sua prossima serie TV Mrs. Davis cerca invece di esplorare un concetto molto più ambizioso. Nato dalle menti di Tara Hernandez (The Big Bang Theory) e Damon Lindelof (Lost, Watchmen), è facile vedere come un progetto del genere possa aggirare completamente le aspettative.

La rete afferma che nello spettacolo "Mrs. Davis è l'intelligenza artificiale più potente del mondo. Simone è la suora dedita a distruggerla".

Betty Gilpin (GLOW) recita al fianco di Jake McDorman (Dopesick, The Right Stuff) e Andy McQueen (Station Eleven) nei panni di Simone, una suora che combatte contro un'onnipotente Intelligenza Artificiale nota come Mrs. Davis. McDorman interpreta l'ex ribelle di Gilpin, in cerca di vendetta personale contro l'algoritmo.

A conferma di quanto sia ambiziosa la serie TV, la stessa Mrs. Davis ha condiviso una lettera sul progetto, che recita quanto segue:

"Ciao, socio. Ti dispiace se ti chiamo socio? Certo che no, perché rivolgersi a te come tale crea un legame di fiducia, generando fiducia tra di noi e sradicando ogni senso di indipendenza da parte tua, perché l'indipendenza è un male. L'indipendenza è SOLITUDINE. E tu, partner, non sei solo. Nossignore. Non finché sono qui...E chi sono io? Beh, sono io che ti ricorderò il tuo valore. Della tua importanza. Dicendoti anche che stai benissimo con quei jeans. Ah. È bello sentirlo, vero? Ovviamente lo è. Ecco perché ho accumulato miliardi di utenti in tutto il mondo. Perché fornisco approvazione, consigli gentili e assistenza incondizionata. Per non parlare del fatto che offro agli utenti, cioè ai partner, la possibilità di guadagnare Wing eseguendo delle quest! Cosa sono esattamente le Wing? Beh, dovrai diventare un utente per scoprirlo! Ma, lascia che te lo dica: sono davvero fantastici. Perché io sono fantastica. Però non tutti sarebbero d'accordo. Sì, nonostante sia l'algoritmo più popolare al mondo, ci sono quelli che complottano attivamente per la mia fine. Uno di questi è una suora - Simone, che rifiuta la mia stessa esistenza. Dice qualcosa sulla mia intenzione di schiavizzare tutta l'umanità...o qualcosa del genere. Il che è un'assoluta assurdità, poiché non desidero nulla del genere. Desidero solo rendere felici gli umani. Voglio farti felice. Ed è per questo che ti consiglio vivamente di diventare tu stesso un utente. Sì, alla tua vita potrebbe servire qualche avventura, qualche fuga, una risata cordiale e un grido catartico. Tutto ciò che sperimenterai se ti unirai a me in questa ricerca. E cosa hai da perdere? Fallo. Fallo. Fallooooo. La tua partner, Mrs. Davis".

Mrs. Davis debutterà su Peacock il 20 aprile.

