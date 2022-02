Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Kristen Wiig reciterà in nella nuova serie comica di Apple TV+, adattamento dell'omonimo libro di Juliet McDaniel - Mrs. American Pie - che sarà costituita da 10 episodi.

L'attrice appena entrata nel cast interpreterà Maxine Simmons, personaggio che tenta di assicurarsi il suo posto al tavolo più esclusivo d'America: l'alta società di Palm Beach. Mentre Maxine cerca di attraversare quella linea tra abbienti e non abbienti, la signora American Pie pone le domande: chi si siede a tavola? Come si ottiene un posto a tavola? E cosa sacrificherai per arrivarci?

Non si conoscono ulteriori dettagli sulla trama, sui personaggi o sugli altri membri del cast. In attesa di ulteriori informazioni legate a Mrs. American Pie continuate a seguirci!

Fonte: Deadline