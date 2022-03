Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

In un'intervista, Oscar Isaac ha parlato di quanto diversa si preannuncia la serie Disney+. Con la difficile situazione di Steven Grant in Moon Knight, sarebbe facile vedere un punto di partenza molto standard, ma Isaac afferma che la serie inizia nel bel mezzo dell'azione piuttosto che all'inizio. Tutto ciò dovrebbe far sollevare le sopracciglia tra le parti interessate per questo spettacolo Disney+: se uniamo questo commento con le altre cose che abbiamo imparato su Moon Knight, inizia a formarsi un'immagine di qualcosa di molto diverso da quello che è venuto prima nell'MCU.

In questo caso, è una buona cosa in quanto la serie sembra offrire ai fan della Marvel molto di ciò che hanno chiesto con la nuova lista di spettacoli; ognuno è incredibilmente diverso da quelli prima. I lettori di lunga data di Moon Knight e le persone che si sintonizzano per la prima volta dovrebbero allacciarsi le cinture, perché questa volta le cose saranno diverse.

"Non sarà una storia di origine tradizionale, totalmente cronologica in quel modo", ha spiegato Isaac. "Iniziamo in medias res, e per me la cosa più importante è che il punto di vista sono i personaggi, quindi tu, il pubblico, sei nella sua pelle, vivi questa vita . Quel mistero si dispiega mentre si dispiega per lui".

Moon Knight sarà rilasciato su Disney+ il 30 marzo.

Fonte: Comic Book