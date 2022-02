Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 5 ore fa

I Marvel Studios hanno svelato un primo look di Mr. Knight, interpretato da Oscar Isaac in Moon Knight. L'artista Declan Shalvey aveva progettato con lo scrittore Warren Ellis e il colorista Jordie Bellaire questa versione di Moon Knight nel 2014. Quella storia acclamata dalla critica ha contribuito a rivitalizzare l'interesse per il personaggio di Moon Knight. Una caratteristica della storia era un eccesso di violenza.

Feige ha affermato che lo studio ha lavorato con Disney+ per trovare i limiti di ciò che è tollerabile sul servizio di streaming adatto alle famiglie:

"È stato divertente lavorare con Disney+ e vedere i confini che si spostano su ciò che siamo in grado di fare. Ci sono momenti nella serie in cui Moon Knight si lamenta con un altro personaggio, e sono scene forti e brutali. Questo è Moon Knight".

Hello Mr. Knight…

Seriously, this is NUTS. I drew something out of my brain, and now it’s a real thing in a TV show…?

Such a surreal feeling… I can’t quite describe it.#MoonKnight #MrKnight pic.twitter.com/8KQTCsuZDs — Declan Shalvey (@declanshalvey) February 12, 2022

Declan Shalvey nel frattempo ha espresso la sua felicità su Twitter:

"Salve Mr. Knight. Seriamente, questo è completamente folle. Ho disegnato qualcosa e adesso è diventata reale in in una serie TV? È una cosa surreale non riesco a descriverla".

In una recente intervista, parlando con la star di Morbius Jared Leto, Isaac ha ammesso di non aver mai sentito parlare di Moon Knight prima di essere contattato per il ruolo:

"Non avevo mai sentito parlare di Moon Knight prima e collezionavo fumetti quando ero più giovane. Avevo sentito parlare di Morbius, ma non avevo mai sentito parlare di Moon Knight".

Moon Knight debutterà su Disney+ il 30 marzo.

