Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Il 2021 è stato un anno molto prospero per il Marvel Cinematic Universe. Anche il nuovo anno si preannuncia pieno di sorprese, con nuove uscite sulla piattaforma Disney+.

Uno dei progetti Marvel più attesi è senza dubbio la serie TV Moon Knight con la produzione attiva da questa estate e le riprese che stanno continuando. Sembra che questo show sarà il primo a debuttare, nonostante la sua distribuzione fosse stata pensata in tempi più dilatati.

Protagonista della serie TV è l'attore guatemalteco Oscar Isaac (Dune) che interpreterà Marc Spector, ex mercenario e marine con uno spiccato shock post-traumatico. Il personaggio protagonista, durante una missione, farà il suo incontro con una statua della divinità egizia Khonshu, convincendosi di dover diventare un suo guerriero in terra. Inoltre, dopo gli orrori visti in guerra, Spector ha sviluppato un disturbo della schizofrenia che lo porta ad avere un inquietante sdoppiamento di personalità con eccessi di violenza.

Per quanto riguarda i dettagli sulle riprese, le ultime voci arrivano da qualcuno molto vicino a Oscar Isaac, che ha condiviso una foto rivelatrice sui social.

Michael Hernandez, Oscar Isaac's brother, posted this to his Instagram Stories earlier today (January 11, 2022) #MoonKnight https://t.co/S9n6e9qhnK pic.twitter.com/yCRKYGKzKo — Oscar Isaac News (@OscarIsaacInfo) January 12, 2022

Michael Hernandez, il fratello dell'attore, ha pubblicato una storia su Instagram con la didascalia:

"È ora di finire quello che abbiamo iniziato...".

Hernandez è stato visto indossare una giacca con il logo della serie TV Marvel sulla manica, portando alla conferma che la produzione sta lavorando su nuove riprese. Inoltre Lizzie Hill, giornalista e fondatrice di My Cosmic Circus, ha sostenuto questa teoria in un tweet affermando:

"Ho sentito che ci sono solo pochi giorni di riprese per #MoonKnight...".

Fonte: Comic Book