Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 16 ore fa

Le star di Moon Knight Oscar Issac ed Ethan Hawke sono protagonisti di una foto fatta fuori dal set dell'inedita serie TV di Disney+. Sebbene i due attori non stiano indossando un costume di scena, l'immagine ha inevitabilmente alzato l'hype di chi aspetta con impazienza il nuovo show dei Marvel Studios. In attesa di un trailer ufficiale e un annuncio formale, ecco la foto coi due attori:

All'inizio del 2021, Hawke ha affermato di essere particolarmente incuriosito da Moon Knight perché era molto meno conosciuta, e questo permette di avere più possibilità quando si tratta di adattare una storia:

"Ad essere onesti, adoro il fatto che Moon Knight sia una storia meno conosciuta e consenta una maggiore libertà creativa", ha spiegato Hawke quando gli è stato chiesto della serie Disney+. "Il regista è Mohammed Diab, ed è un ragazzo brillante. E anche Oscar. Trovo che sia un attore molto bravo. Mi piace quello che sta facendo nella sua vita. Mi ricorda gli attori che ammiravo quando sono arrivato a New York. Oscar è più giovane di me, ma mi piace il modo in cui si comporta e mi piace il modo in cui pensa. E in generale, succedono sempre cose meravigliose quando sei nella stessa stanza con persone con cui ti trovi bene, giusto?".

